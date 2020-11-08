هاشتاج #شيخ_الأزهر يتصدر مواقع التواصل بعد تصريحاته مع وزير خارجية فرنسا

تصدر هاشتاج #شيخ_الأزهر موقعي التواصل الاجتماعي، "فيس بوك" و"تويتر"، الأحد، بعد لقاء فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب بوزير الخارجية الفرنسي، بمقر مشيخة الأزهر الشريف.واتسمت تصريحات فضيلة الإمام الأكبر خلال اللقاء بالجرأة والبعد عن الدبلوماسية، وكانت بمثابة رسائل صريحة للدفاع عن نبي الهدى والدين الإسلامي والإدانة والرفض الكاملين لكل أشكال الخلط بين الإسلام والإرهاب.وجاءت تصريحات الإمام الأكبر معبرة تماما عن نبض الشارع العربي والإسلامي، كما وصفها المسلمون حول العالم بالمثالية، ما دفع عددا كبيرا من رواد التواصل الاجتماعي لتداولها ومشاركتها عبر منصاتهم وصفحاتهم الشخصية.