20572 إصابة جديدة بكورونا و156 وفاة في بريطانيا

أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 20572 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد و156 حالة وفاة جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه.وتقل إصابات اليوم ووفياته عن الأرقام المسجلة أمس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.