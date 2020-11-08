20572 إصابة جديدة بكورونا و156 وفاة في بريطانيا
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:39 م
وكالاتطباعة
أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 20572 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد و156 حالة وفاة جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه.
وتقل إصابات اليوم ووفياته عن الأرقام المسجلة أمس.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وتقل إصابات اليوم ووفياته عن الأرقام المسجلة أمس.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.