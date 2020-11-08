صورة وتعليق.. الأطفال أحباب الله

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة لطفلين على باب إحدى كنائس الروم الأرثوذكس للتوعية بضرورة الاهتمام بزراعة النشء المسيحي داخل الكنائس.وعلق الأنبا نيقولا على الصورة بثلاث نصوص إنجيلية قائلا:"اِفْتَحُوا الأَبْوَابَ لِتَدْخُلَ الأُمَّةُ الْبَارَّةُ الْحَافِظَةُ الأَمَانَةَ" (إشعياء 26: 2)."أَمَا قَرَأْتُمْ قَطُّ: مِنْ أَفْوَاهِ الأَطْفَالِ وَالرُّضَّعِ هَيَّأْتَ تَسْبِيحًا" (متى 16:21)."اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ لَمْ تَرْجِعُوا وَتَصِيرُوا مِثْلَ الأَوْلاَدِ (في الشر) فَلَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ" (متى 18: 3)