زيادة أعداد الناخبين في الإسماعيلية مع قرب انتهاء موعد التصويت

حرص عدد كبير من الشباب والرجال التوجه للجان الانتخابية، للمشاركة في التصويت لانتخابات مجلس النواب 2020، قبل عدة ساعات من غلق مقرات اللجان الانتخابية بحي الموسكي، حيث شهدت اللجان إقبالا كثيفا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عملية التصويت.وارتفع في تمام السابعة مساءً عدد الناخبين، خاصة مع بدء كل مرشح بالحشد للحصول على أكبر كم من الأصوات.وفتحت أمس، اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والذى تبدأ فى الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً غدا الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة وهي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.