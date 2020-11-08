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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح: «حمو بيكا وشاكوش كانوا معزومين في الفرح»

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:43 م
هنادي مهنا وأحمد
هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
أحمد عارف
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حسمت الفنانة الشابة هنادي مهنا، الجدل، بشأن أزمة تصريح والدها الموسيقار هاني مهنا، حول عدم دعوة ثلاثي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال في حفل زفافها هي والفنان أحمد خالد صالح.

ووجهت هنادي مهنا خلال حفل زفافهم، وخلال الفيديو وجه أحمد خالد صالح تقديره لنقابة الموسيقيين والفنان هاني شاكر، مشيرا إلى أن دعوته لثلاثي المهرجانات كانت كضيوف فى الفرح، وليس كفقرة غنائية قائلًا: «كانوا معازيم في الفرح».

جاء ذلك بعد بيان نقابة المهن الموسيقية، الذي استنكرت فيه استعانة الموسيقار هاني مهنا، بمؤدي المهرجانات حمو بيكا، في فرح نجلته الفنانة هنادي مهنا، على الفنان أحمد خالد صالح.

وشددت النقابة على أن حمو بيكا، صدر ضده حكم قضائي بحبسه لتجاوزه في حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها، مشيرة إلى أن المايسترو هاني مهنا، رجل نقابي وشغل منصب عضوية المجلس، في فترة سابقة، كما شغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية، ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية في مصر.

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