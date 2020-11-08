ترامب يواصل لعب الجولف غداة إعلان هزيمته في الانتخابات الرئاسية

توجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى ملعب الجولف الذي يملكه في ستيرلينج بفرجينيا قرب واشنطن لليوم الثاني على التوالي بعد إعلان هزيمته في الانتخابات الرئاسة الأمريكية.وكان الرئيس الجمهوري في الملعب حين أشارت وسائل الإعلام الأمريكية، أمس السبت، إلى أنه لن يتمكن من تعويض الفارق مع جو بايدن معلنة فوز الديموقراطي في انتخابات 3 نوفمبر.لم يعترف ترامب بهزيمته ويقول لكن بدون تقديم أدلة أن عمليات تزوير حصلت خلال الانتخابات.وعلى الطريق بين البيت الأبيض وسترلينغ، رأى ترامب أمريكيين يحملون لافتات معارضة له عند مرور موكبه.والسبت نزلت حشود إلى شوارع المدن الكبرى للاحتفال بهزيمته.من جهته توجه جو بايدن صباح الأحد إلى الكنيسة في مدينته ويلمينغتون بولاية ديلاوير.يذكر أن الرئيس المنتخب كاثوليكي ملتزم ويحضر القداس بانتظام.