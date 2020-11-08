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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خالد فودة: تحويل شارع المنشية بالطور إلى ممشى سياحي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:40 م
خالد فودة
خالد فودة
محافظات الدستور
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تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأحد، شارع المنشية في مدينة الطور، لدراسة خطة تطويره وتحويله إلى ممشى سياحي ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطوير مدينة طور سيناء العاصمة.

أكد المحافظ أنه سيجرى تحويل شارع المنشية إلى ممشي سياحي، ووضع مقترح لإعادة تخطيط وتطوير الشارع، وأيضًا تطوير المحال التجارية التي توجد به وتم تشكيل لجنة لإعادة تحديد الأنشطة التي ستتواجد في المكان مع مراعاة البعد الإنساني، بالتنسيق مع أصحاب المحال وإدارة المرور والجهات المختصة.

أوضح المحافظ أنه سيجرى نقل جميع محال الدواجن والأسماك إلى سوق بدر الحضاري الجديد، والإبقاء على باقي الأنشطة، مع إزالة جميع التعديات على خط التنظيم في الشارع، تمهيدًا لتوسيع خاصة أنه الشارع الرئيسي بالمدينة.

واستعرض المحافظ مع مدير المرور الخطوط العريضة للبدء في غلق الشارع، وفتحه في أوقات معينة، وفتح الشوارع والمحاور المرورية الجانبية لخدمة المحلات والأنشطة التجارية التي توجد بالمنطقة.

قال إن هناك مقترحين للبدء في أعمال تطوير شارع المنشية، إحداهما غلق الشارع نهائيًا أمام السيارات، والثاني تحديد فترة زمنية محددة حتى يسهل توصيل البضائع للمحلات التجارية مع وضع علامات إرشادية وتحرير غرامات لأي سيارة مخالفة.

وطالب المحافظ بضرورة تعاون المواطنين مع الجهاز التنفيذي، لتحويل مدينة الطور إلى عاصمة حقيقية، خاصة أن شارع المنشية يتعامد مع شارع الكورنيش، وهو حلقة الربط الرئيسية بالكورنيش.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، إنه من المقرر البدء في المرحلة الثانية لاستكمال شارع 306، في نهاية الأسبوع الجاري، وجرى الانتهاء من إعداد الرسومات الهندسية والتصور الجديد للبدء في تنفيذ المشروع، والذي يضم أكثر من 20 محلا وباكية كمشروعات صغيرة لتوفير فرص عمل للشباب.

رافق المحافظ اللواء جمال عبدالرشيد، سكرتير عام المحافظة، وأحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة طور سيناء، والعميد أحمد فتحي، مدير إدارة مرور جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات.

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