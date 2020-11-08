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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«تنشيط السياحة» تعلن تعليمات الصحة لفنادق الإسكندرية للوقاية من كورونا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:44 م
السياحة بالإسكندرية
السياحة بالإسكندرية
هبه عويضه
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أعلنت الهيئة اﻹقليمية لتنشيط السياحة عن تعليمات مديرية الشؤون الصحية لفَنادق الإسكندرية لتطبيق اﻹجراءات اﻹحترازية الوقائية الخاصة بجائحة كورونا؛ منعًا انتشار المرض داخل الإسكندرية، بناءً على التعاون المستمر بين الهيئة اﻹقليمية لتنشيط السياحة ومديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية؛ للحد من تفشي كورونا (Covid-19).

وتضمنت التعليمات النقاط التالية:

- التأكيد على أهمية الكمامة فى منع انتقال الرذاذ.
- ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون أو فركها بالكحول 70%.
- عدم التزاحم وترك مسافات أمان لا تقل عن متر عند الحديث مع الغير أو الجلوس.
- نشر التعليمات العامة للوقاية الشخصية وكذلك نشر المطويات ووسائل رفع الوعى.
- لصق بوسترات رفع الوعى المتوفرة.
- نظافة بيئة العمل والحمامات والبوفيهات والطرقات وكذلك التطهير بالماء والصابون والمطهرات على الأسطح وتنظيف الأماكن التي يكثر معها التعامل بالأيدي (الأسطح المشتركة).
- التهوية الجيدة.
- التأكيد على منع تناول الطعام داخل مطاعم الفنادق على أن يتم تناول الطعام داخل الغرف فقط.
- التأكيد على إغلاق الملاهي الليلية نهائيًا.

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