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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ماليزيا تغلق المدارس للحد من انتشار كورونا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:38 م
كورونا في ماليزيا
كورونا في ماليزيا
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أعلنت وزارة التعليم الماليزية، إغلاق المدارس بكافة مستوياتها وأنواعها اعتبارًا من غدٍ الإثنين وحتى موعد انتهاء الفصل الدراسي من هذا العام؛ للحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير التعليم محمد راضي جيدين- في بيان اليوم الأحد- وفقًا لوكالة الأنباء الوطنية (برناما) "سيتم حتى 17 ديسمبر المقبل غلق المدارس في ولايات المجموعة الأولى (أ) وهي (قدح - جوهور - كيلانتان - تيرينجانو)، وحتى 18 ديسمبر للمجموعة الثانية (ب)".

وأضاف: "أن هذا القرار يأتي بناءً على استمرار فرض تقييد الحركة المشروط اعتبارًا من غد حتى 6 ديسمبر المقبل في كل شبه الجزيرة الماليزية باستثناء ولايات كيلانتان وبهانج وبرليس؛ لمحاصرة انتشار الفيروس وكسر سلسلة الإصابات به".

وأوضح وزير التعليم، أن التقويم الدراسي في ماليزيا يبدأ في 20 يناير 2021، فيبقى التعليم خلال فترة الإغلاق على نظام التعليم عن بعد أو من المنزل، حسب ضروريات المعلم والطالب"، مشيرًا إلى أن الحضور إلى المدارس يكون إلزاميًا فقط في يوم 20 يناير و8 مارس 2021 لبعض المدارس.

ولفت إلى أن القرار يعم كل المدارس العامة والخاصة المسجلة لوزارة التعليم، مشجعًا في الوقت ذاته المدارس غير المسجلة على الالتزام بنفس القرار.

وتشهد ماليزيا، منذ مطلع أكتوبر الماضي، موجة ثالثة من إصابات فيروس كورونا، ما دفع السلطات إلى إعادة فرض إجراءات تقييد الحركة المشروط وتشديد القيود للحد من ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

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