«استقال من منصبه».. صهر أردوغان يهرب من سفينة الاقتصاد التركي الغارقة

أعلن وزير المالية التركي بيرات ألبيراق، اليوم الأحد، استقالته من منصبه، على خلفية استمرار تدهور الليرة التركية وتردي الأوضاع الاقتصادية.وقال مراقبون إن ألبيراق صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقال بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية ووصول سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث فقدت أكثر من 30 % من قيمتها منذ بداية العام.يذكر أن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقال منذ يومين محافظ البنك المركزي مراد أويصال، وأمر بتعيين وزير المالية السابق ناجي أغبال، خلفا لأويصال.وجاءت تغيرات أردوغان في محاولة لوقف نزيف الليرة مقابل الدولار، وانخفاضها إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تراجعت إلى مستوى قياسي، ليبلغ سعر صرفها 8.5793 مقابل الدولار، الجمعة.