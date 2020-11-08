الملا يكلف برئيس جديد لشركة الإسكندرية للبترول

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا بتكليف المهندس محمد السيد صبحي منصور عامر رئيسًا لمجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، وذلك لخروج شاغلها المهندس مدحت بهجت لسن التقاعد القانوني.كان وزير البترول والثروة المعدنية، قد أصدر قرارًا الأربعاء الماضي بتكليف حسين عوض حسين عبدالعال رئيسًا لمجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول.وكذلك تكليف المحاسب حسام أبوالمواهب محمد التوني، نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة للشئون الإدارية وعضوا بالمجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول اعتبار من 8 نوفمبر 2020، بدلًا من مصطفى حسين لوصوله إلى سن التقاعد.