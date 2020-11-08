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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

كتاب العادات السبع للمراهقين.. طريق الشباب في تحقيق أهدافهم

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:38 م
كتاب العادات السبع
كتاب العادات السبع للمراهقين
نعمات مدحت
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تصدر كتاب العادات السبع للمراهقين لمؤلف شين كوفي عمليات البحث خلال الساعات الماضية من قبل فئة كبيرة من الشباب، الذي ترجمته مكتبة جرير للنشر والتوزيع، والذي يقع في 290 صفحة.

كتاب العادات السبع

كتاب "العادات السبع للمراهقين" يعد منحة حقيقة للشباب الذين في سن المراهقة، فهو يقدم طاقة أمل الأمل ويوضح الرؤية ويعطي القوة للشباب للتغلب علي تحديات الحياة والقضايا التي تواجه الشباب، ومن خلالها تقودهم إلى مستقبل ناجح مبهر.

"العادات السبع" كتاب مليء بالقصص الواقعية التي يرويها مراهقوا اليوم عن أنفسهم وهي قصص كتبت بدوافع عدة منها: الغضب والإحباط والمرح والحماس والوحدة والنجاح والأمل والإلهام، الرسوم الإلكرتونية والأفكار والإقتباسات، كما يضع الكتاب دليل مفصل خطوة بخطوة في مساعدة المراهقين على بناء صورة الذات وعلاقات الصداقة ومقاومة ضغط النظراء وتعلمهم كيفية تحقيق أهدافهم طويلة الأجل.

ما هي العادات الـ 7 للمراهقين

هناك العديد من الشباب لا يعرف العادات السبع التي تحدث عنها شين في كتابه، وعبر التصفح في الكتاب يمكن رصدها كالتالي أو وفقا لما حددها شين في كتابه وهي: كن مبادرا، حدد أهدافك ذهنيا مسبقا، ضع الأولويات أولا، فكر بأسلوب فوز – فوز، اسع أولا إلى أن تفهم ثم أن تكون مفهوما، تعاون، اشحذ المنشار.

ومن خلال الكتاب يستطيع القارئ التعرف على أسس ومعايير الصداقات والعمل وتقوية الذات، كما يمكنه وضع قواعد لتحقيق أهدافه، فهو مفيد ويستطيع العامة التعلم منه في كيفية بناء العلاقات الإنسانية، وتحقيق الأهداف الذاتية، والوصول إلى الطموح بكل سهولة ويسر.

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