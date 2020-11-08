«على كرسي متحرك».. أربعينية تتحدى إعاقتها وتشارك في انتخابات البرلمان 2020 (فيديو)

حضرت قمر سيد صاحبة الـ 43 عاما على كرسي متحرك إلى مدرسة التوفيقية الثانوية بنين بشبرا مصر التابعة لمحافظة القاهرة، للمشاركة في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية لعام 2020.وقالت قمر سيد، إنها مصابة بجلطة في المخ وهو ما تسبب في إعاقتها، إلا أن هذا لم يمنعها من الحضور والمشاركة في الانتخابات، لافتة إلى أنها استعانت بابنها لتوصيلها للجنة الانتخابية.تابعت قمر، أن المشاركة الانتخابية واجب وطني على جميع الأصحاء، معلقة: "جيت النهاردة علشان البلد تمشي.. أنا بحب بلدي وبحب الرئيس عبدالفتاح السيسي".وفُتحت لجان التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب أمام المواطنين في 13 محافظة، باليوم الثاني الأحد، من التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم الأحد، لاستقبال 31 مليون ناخب.وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.