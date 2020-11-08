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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«تبني العريان وتسليح المجاهدين».. لقاءات الأمريكان داخل مقر الإخوان في مصر

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:34 م
الإخوان
الإخوان
سارة الشلقاني
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اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية على تنظيم الإخوان الإرهابي سواء في تطبيق أجندتها في الدول العربية، وكذلك أفغانستان وغيرها.

ولجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعزيز تحالفها مع تنظيم الإخوان الإرهابي بعد هروب كوادرها إلى السعودية، عقب محاولاتهم اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ولكن بسبب اهتمامها بالحرب في فيتنام، تراجع الاهتمام بها، حتى طالب جيمي كارتر الرئيس الأمريكي السابق، مساعدتهم في التدخل لتحرير الرهائن الأمريكان في إيران، نظرًا للعلاقات التي تجمع طهران بالجماعة.

وأرسلت أمريكا مبعوثًا إلى عمر التلمساني مرشد الإخوان آنذاك، ليتدخل لدى قيادات الثورة الإسلامي في إيران، بحكم علاقاته معهم، والعمل على الإفراج عن الرهائن.

وفي ظل تعزيز التحالف بين التنظيم الإرهابي وواشنطن، كان لعصام العريان القيادي الإخواني سلسلة لقاءات هامة مع الدبلوماسيين الأمريكيين في القاهرة، والتي كانت تتم داخل مقر الجماعة، وتركز على التحولات السياسية في مصر، وكذلك منطقة الشرق الأوسط، على جميع الأصعدة، فيما كثفت تلك اللقاءات بعد الفوز الذي حققته التنظيم الإرهابي في الانتخابات البرلمانية لعام 1987.

ودعا فرانسيس ريتشاردوني السفير الأمريكي في مصر آنذاك، العريان، لزيارة واشنطن في إطار برنامج تنظمه وزارة الخارجية الأمريكية، وهي الزيارة التي استمرت لمدة شهر، وهو ما يعد بمثابة تبنيه كأحد كوادر الجماعة.

وكذلك، استغلت واشنطن استخدام أذرع ومراكز تنظيم الإخوان الإرهابي لدعم الحركات الأفغانية – التي أسمتهم بالمجاهدين- ضد الغزو السوفيتي، ووفرت الدعم والتسليح اللازم لها.

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