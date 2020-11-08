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فن

فتحي سلامة ومحمود التهامي يفتتحان مهرجان القاهرة للجاز في نسخته الثانية عشر

انطلاق النسخة الثانية عشر من مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:30 م
موسيقى الجاز
موسيقى الجاز
محمد مجدي
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يفتتح الموسيقار فتحي سلامة، فعاليات النسخة الثانية عشر من مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز "Cairo Jazz Festival"، عبر حفل موسيقي يحتضنه مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية في وسط البلد، مساء الجمعة المقبل.

ويعلن الموسيقار المصري الحائز على جائزة الجرامي العالمية، انطلاق أكبر دورات المهرجان الذي يشهد هذا العام أكثر من 20 حفل موسيقي ومشاركة دولية من 10 دول حول العالم، من إيطاليا وهولندا والدانمارك، بجانب المجر، سويسرا، رومانيا، البرتغال، كرواتيا وتشيلي، وتتوزع الفعاليات الموسيقية بين أربعة أماكن ومسارح، منها رووم ارت سبيس بجاردن سيتي وكايرو جاز كلوب ودرب 1718، لإتاحة الفرصة للتنوع وتقديم أكبر قدر ممكن من العروض الفنية.

وتشمل فعاليات اليوم الأول من المهرجان العديد من العروض الفنية المنوعة، بداية من افتتاح معرض صور "رحلة في عالم موسيقى الجاز من أوروبا ومصر"، يليه حفل الفنانة المغربية سارة مولابلاد بمسرح الحديقة، ومن ثم عرض للثلاثي Campos وCuturrufo وGreene من تشيلي على مسرح قاعة إيوارت، ومن بعده حفل فرقة كايرو بيج باند سوسايتي، حتى يحين الموعد المنتظر لعرض مميز يمزج بين الصوفية والموسيقى العصرية يجمع فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي.

وكشف الفنان عمرو صلاح، مؤسس ومدير المهرجان، أن نسخة هذا العام تشهد مشاركة مميزة لأبرز تجارب الجاز المصرية، مثل عازف البيانو والمؤلف هشام جلال الذي يشارك بمشروعين موسيقيين هذا العام مع أوركسترا "كايرو بيج باند" وفرقته الثلاثية، بجانب كل من الفنانة نهى فكري والموسيقي رامي عطالله وعازف البيانو والمؤلف فيصل فؤاد وعازف الباص والمؤلف سامر جورج والموسيقي أحمد نظمي، إضافة إلى إطلالة مختلفة للفنان علي الهلباوي في مشروع يجمعه مع عازف الكلارينيت والساكسفون أليكس سيمو من رومانيا.

بينما تتضمن المشاركة الدولية في المهرجان كل من الفنانة السويسرية ذات الأصول الألبانية إلينا دوني، والمطربة الدانماركية كلاوديا كامبانيول، والمطربة المجرية ليندا كوفاش ومغنية الجاز المغربية سارة مولبلاد، كما يقدم المهرجان تكريمًا خاصًا للفنان عامر بركات تقديرًا لدوره الفني وإسهاماته الموسيقية في مجال موسيقى الجاز على مدى نصف قرن.

كما يشهد المهرجان في نسخته الثانية عشر توليفة منوعة من الفعاليات الموسيقية والفنية بين ورش العمل الموسيقية وعروض الأفلام والحفلات الغنائية وفعاليات مخصصة للأطفال، بجانب العديد من المشاريع الموسيقية المشتركة بين الفرق الزائرة والموسيقيين المصريين، مثل تعاون الفنان الروماني الهولندي أليكس سيمو مع فرقة افتكاسات وعلي الهلباوي ومجموعة من شباب الموسيقيين بقيادة عازف البيانو والمؤلف مينا سامي، كما يشارك الفنان كريستيان كوتوروفو من تشيلي مع الفرقة المصرية "لوس كومبادريس"، المتخصصة في موسيقى أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى مشروع مشترك آخر يتعاون خلاله الفنان عمرو صلاح مؤسس المهرجان ومديره الفني مع عازف الجيتار الشهير "إلفيس ستانيش" من كرواتيا ونهى فكري من مصر.

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