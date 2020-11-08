بطريرك الكاثوليك يحتفل بعيد القديس لاون الكبير بالكلية الإكليريكية بالمعادي



شارك البطريرك في صلاة القدّاس الإلهي كل من الأنبا توماس، والأنبا دانيال، والأنبا بشارة، والأب شنودة شفيق، والأب بيشوي رسمي، رئيس الكلية الإكليريكية.



كما شارك بالحضور المونسينيور إستيفانو سكرتير سفير الفاتيكان، والسفير البابوي نيقولاس هنري بمصر والمطران چورچ بكَر، والمطران كريكور أوغسطينوس كوسا؛ والأب بولس ساتي، والأب مُخَـوَّل فرحا، والأنبا دانيال أسقف المعادي للأقباط الأرثوذكس، وسكرتير المجمع المقدس، ومُمثّل عن الكنيسة الأرثوذكسيّة؛ وبحضور شمامسة الكلية الإكليريكية، والرهبان والراهبات، والشعب الذي جاء للاحتفال.



وألقى البطريرك كلمة العظة عن: "لماذا تم اختيار القدّيس لاون شفيعًا للإكليريكيّة؟".



وبعد انتهاء عظة البطريرك، قام برسامة الشمامسة الإكليريكيّين ميلاد وأبانوب وميلاد ونبيل للدّرجة الإيبودياكونيّة، وحصل الشمامسة أشرف وإسحق علي الدّرجة الأناغنوسطيّة، ثم اختُتِمَ القدّاس الإلهي، وأعطي البطريرك البركة الرسولية. كما شارك بالحضور المونسينيور إستيفانو سكرتير سفير الفاتيكان، والسفير البابوي نيقولاس هنري بمصر والمطران چورچ بكَر، والمطران كريكور أوغسطينوس كوسا؛ والأب بولس ساتي، والأب مُخَـوَّل فرحا، والأنبا دانيال أسقف المعادي للأقباط الأرثوذكس، وسكرتير المجمع المقدس، ومُمثّل عن الكنيسة الأرثوذكسيّة؛ وبحضور شمامسة الكلية الإكليريكية، والرهبان والراهبات، والشعب الذي جاء للاحتفال.وألقى البطريرك كلمة العظة عن: "لماذا تم اختيار القدّيس لاون شفيعًا للإكليريكيّة؟".وبعد انتهاء عظة البطريرك، قام برسامة الشمامسة الإكليريكيّين ميلاد وأبانوب وميلاد ونبيل للدّرجة الإيبودياكونيّة، وحصل الشمامسة أشرف وإسحق علي الدّرجة الأناغنوسطيّة، ثم اختُتِمَ القدّاس الإلهي، وأعطي البطريرك البركة الرسولية.

احتفل اليوم البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بعيد القدّيس لاون، بالكليّة الإكليريكيّة بالمعادي.