إيهاب فهمي: نتابع جميع أعضاء النقابة المصابين بكورونا والوضع مطمئن

أكد الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أن النقابة تتابع عن كثب كل المصابين بفيروس كورونا من أعضائها، للاطمئنان على حالتهم الصحية.وأوضح فهمي لـ"الدستور"، أن النقابة ملزمة بمتابعة المصابين بكورونا من الأعضاء، وعلى رأسهم نشوى مصطفى وأيمن عزب وآخرون، مؤكدًا أنهم يخضعون للعلاج بشكل طبيعي وصحتهم جيدة وتدعو للاطمئنان بشكل كبير للغاية.وتابع أن هناك فنانين ليسوا على ذمة النقابة ولا أعضاء فيها ويعملون بتصريح فقط، ومن ضمنهم سلمى أبو ضيف وزينب عزيز وآخرين، مشيرًا إلى أن النقابة تقف بجانب الجميع.