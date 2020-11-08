الجيش السوري يقصف نقطة مراقبة تركية بإدلب



وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأحد، أن قصفًا صاروخيًا نفذته قوات الجيش السوري البرية على محيط نقطة المراقبة التركية، في قرية أرنبة الواقعة في جبل الزاوية جنوبي إدلب، دون ورود معلومات حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية.



وقال المرصد السوري إن الجيش السوري جدد منذ صباح اليوم القصف الصاروخي على منطقة خفض التصعيد؛ حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية مناطق في فليفل وسفوهن والفطيرة ومحيط البارة وبينين ضمن ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.



وأكد المرصد السوري مقتل 7 إرهابيين من الجنسية الأوزبكية، أمس جراء استهداف نقطة عسكرية تابعة لهم من قبل طيران مسير في منطقة سرجة ضمن جبل الزواية، بريف إدلب الجنوبي، وتتبع المجموعة المستهدفة لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة).



يذكر أن القوات التركية بدأت الانسحاب بكامل عتادها العسكري من عدة نقاط لها من شمالي سوريا. وقال المرصد السوري إن الجيش السوري جدد منذ صباح اليوم القصف الصاروخي على منطقة خفض التصعيد؛ حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية مناطق في فليفل وسفوهن والفطيرة ومحيط البارة وبينين ضمن ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.وأكد المرصد السوري مقتل 7 إرهابيين من الجنسية الأوزبكية، أمس جراء استهداف نقطة عسكرية تابعة لهم من قبل طيران مسير في منطقة سرجة ضمن جبل الزواية، بريف إدلب الجنوبي، وتتبع المجموعة المستهدفة لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة).يذكر أن القوات التركية بدأت الانسحاب بكامل عتادها العسكري من عدة نقاط لها من شمالي سوريا.

قصفت قوات الجيش السوري، اليوم الأحد، محيط نقطة مراقبة تركية في جبل الزاوية جنوبي محافظة إدلب.