كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي في الإسماعيلية.. والعائلات كلمة السر

تصدر كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة والمرضى مشهد الانتخابات البرلمانية في محافظة الإسماعيلية.وشهدت لجان الدائرة الثانية إقبالا متوسطا من الشباب وكبار السن الذين حرصوا في التواجد أمام اللجان منذ الساعات الأولى من صباح الأحد، وتنقسم الانتخابات في الدائرة الثانية إلى القبلية والعصبية.وفي الدائرة الثالثة، أكثر الدوائر إقبالًا، لتواجد 36 مرشحًا بها، كلهم ينتمون لعائلات كبرى، مما تتسبب في مشاكل حول العائلات التي لم تدفع بمرشحين، حيث يتجه الشباب للمرشحين الجدد والمقربين منهم، فيما يتجه كبار السن لمرشحي مجلس النواب السابق.فيما تشهد الدائرة الأولى إقبالًا متوسط من الشباب بسبب ترشح عدد من الشباب في الانتخابات البرلمانية، فيما تعتمد الدائرة الأولى على الدعايا غير المباشرة لكسب تعاطف الناس ومشاركتهم في الانتخابات.وفُتحت لجان التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب أمام المواطنين في 13 محافظة، باليوم الثاني الأحد، من التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم الأحد، لاستقبال 31 مليون ناخب.وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.