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تقارير ومتابعات

تفاصيل توزيع منهج اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2020

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:38 م
الصف الخامس الابتدائي
الصف الخامس الابتدائي
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث الإلكتروني حول توزيع منهج اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2020، من قبل العديد من أولياء الأمور، والطلاب ، وذلك لتحديد المنهج، مع بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021، وذلك أن تم اعتماد مدير عام تنمية اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم، منهج اللغة العربية للمرحلة الابتدائية بالكامل للعام الدراسي الحالى.

منهج اللغة العربية للصف الخامس الإبتدائي الترم الأول 2020


ويمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة منهج اللغة العربية للصف الخامس الإبتدائي، وذلك عبر هذا التقرير، وبعد دراسة فعلية للترم تستمر لمدة 93 يوما، حيث بدأ الترم من يوم 17 أكتوبر الماضي، ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني من يوم 20 فبراير 2021،  ويستمر حتى يوم 17 يونيو 2021، أي مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا.
ويشتمل منهج اللغة العربية لطلاب الصف الخامس الإبتدائي على القراءة والمحفوظات والقصة والنحو والإملاء والخط العربي والنشاط، وتعد فروع اللغة العربية.
 

منهج اللغة العربية شهري أكتوبر ونوفمبر2020


وأما عن توزيع المنهج، جاء كالتالى: تضمنت الوحدة الأولى دروس القراءة والمحفوظات، وتتحدث عن القيم الخالدة، وعدد من الدروس منها: جزاء العاملين، وحفظ من سورة آل عمران من الآية 124 إلى 125، وحب الوطن قراءة، ومصر أنشودة الدنيا 6 أبيات، ومن الوحدة الثانية درس العلم النافع وتقدم المجتمع 3 أسطر حديث شريف حفظ".

هذا، بالإضافة كتاب "مغامرات في أعماق البحار"، والذي من المقرر أن يتم دراسته على مدار الفصلين (الترم الأول، والترم الثاني)، وهو عبارة عن قصة خيالية شيقة، يحبها الكثير من الطلاب ويستمتعون بها وببطلها"عقلة الأصبع" وأخته، وباقي أبطال القصة داخل البحر، وبالنسبة لأقسام اللغة العربية الأخرى، ومنها "النحو إعراب المثنى وأنواع الجموع وإعراب جمع التكسير، والإملاء كتابة همزة القطع وألف الوصل، وكتاب الخط العربي الصفحات من 6 إلى 20".

منهج اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي خلال شهر ديسمبر 2020

وأما خلال شهر ديسمبر، يحتوي منهج اللغة العربية على القراءة والنصوص الوحدة الثانية علم وتكنولوجيا، ودرس الكهرباء في حياتنا، ونص طريق المعالي، وحفظ 7 أبيات منه، وفي الوحدة الثالثة "عادات وسلوكيات درس الاعتدال في الإنفاق حفظ" حيث سيتم تحديد 5 آيات من سورة الإسراء للحفظ من 26الآية  إلى الآية 30 .

هذا بالإضافة إلى دراسة الفصل الثالث من كتاب "مغامرات في أعماق البحار"، ومن النحو، إعراب جمع المذكر السالم، و جمع المؤنث السالم، والإملاء، وكتابة الهمزة المتوسطة على الألف والواو والسطر، والخط العربي الصفحات من 21 إلى 33.

توزيع منهج اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي خلال شهر يناير

 
يشتمل منهج اللغة العربية لطلاب الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2020، شهر يناير من العام المقبل 2021، دراسة الوحدة الثالثة في القراءة والنصوص، والتيب تضم "عادات وسلوكيات، ومنها درس تربية الدواجن قراءة فقط، ودراسة 9 أبيات من نص التسامح والعفو، ثم مراجعة ما تم دراسته من كتاب مغامرات في أعماق البحار، ومراجعة ما تم دراسته من النحو والإملاء والهمزات والياء بشكل كامل.

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