رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 08 نوفمبر 2020 الموافق 22 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

شيخ الأزهر يهدي وزير خارجية فرنسا وثيقة الأخوة الإنسانية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:17 م
أحمد الطيب
أحمد الطيب
أميرة العناني
طباعة
أهدى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، نسخة من وثيقة الأخوة الإنسانية.

وهذه الوثيقة هي التي وقعها فضيلته مع البابا فرنسيس في "أبو ظبي"، قائلًا: "هذه الوثيقة التاريخية صاغها الأزهر والكنيسة الكاثوليكية من أجل الإنسانية، وهي تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك، باسم البشرية، أن الأديان بريئة من الإرهاب والحروب وأنها جاءت لإسعاد البشرية، وهي تمثل خطة واضحة للطريق نحو الإخاء الإنساني والعيش المشترك، وأطالب الاتحاد الأوروبي بتبنيها وتعميم مبادئها".

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، إن محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لنا ولكم، وهو نور أبدي بعثه الله للبشرية.

وأكد فضيلة الإمام خلال لقاء عصر اليوم الأحد 8 نوفمبر، على هامش زيارة وزير خارجية فرنسا إلى القاهرة، رفضه التام الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام، مشددا على أن الإسلام بريئا من الإرهاب.

وقال شيخ الأزهر، إنه كان أول المحتجين على حرية التعبير إذا ما أساءت هذه الحرية لأي دين من الأديان وليس الإسلام فقط.

وذكر أن التجاوزات موجودة عند أتباع كل دين وفي شتى الأنظمة، فإذا قلنا إن المسيحية ليست مسؤولة عن حادث نيوزيلندا؛ فيحب أن نقول أيضا إن الإسلام غير مسؤول عن إرهاب من يقاتلون باسمه، أنا لا أقبل أبدًا أن يتهم الإسلام بالإرهاب.

من جانبه أكد «جان إيف لودريان»، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، أن فرنسا تكن احترامًا عميقًا للإسلام ومكانته في الثقافة والتاريخ والعلوم الفرنسية، وتأمل أن تشجع وتنمي البحوث وتعاليم الإسلام وحضارته وثقافته والتي تخص مؤسسة الأزهر بشكل مباشر، وأهمية صوت الأزهر وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في الدعوة إلى التسامح والإعتدال.

وقال لودريان إن المعركة الوحيدة التي يجب أن نحاربها وبجانب أصدقاء وشركاء مثل مصر هى ضد الإرهاب والتطرف وضد هؤلاء الذين يشوهون الدين لأغراض سياسية، ونحن نفرِّق بين الإسلام وهؤلاء المتطرفين، وأن المسلمين هم أول ضحايا الإرهاب.

وجاء اللقاء على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة والتي تضمنت تعنتا واضحا ضد الإسلام والمسلمين.
وتطرق اللقاء التطرق إلى أزمة الرسوم المسيئة الأخيرة، وتوضيح من وزير الخارجية الفرنسى لما حدث، وذلك بعد تنديد الأزهر بالأحداث الأخيرة التى شهدتها فرنسا.

وجاء وزير الخارجية الفرنسي برسالة من ماكرون لشيخ الأزهر يوضح فيها سبب تصريحاته، ويؤكد من خلالها احترام فرنسا للأديان السماوية وضرورة التعاون المثمر والبناء في مواجهة الإرهاب والتطرف والاستعانة بخبرات الأزهر الشريف في ذلك.

موضوعات متعلقة

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

مصدر يكشف لـ«الكابتن» موقف نهائي «دوري الأبطال» وإمكانية الحضور الجماهيري

السيسى يوجه بالبدء في تفعيل مبادرات بمليار جنيه فى مجال الحماية الاجتماعية

الإعدام لربة منزل قتلت نجل زوجها والمشدد 15 عامًا للأب

الصور

image description

افتتاح مؤتمر «التنمية والبيئة» بمشاركة جامعة غزة في أسيوط

image description

إقبال كثيف على لجان انتخابات النواب بدائرة الحسينية والجمالية

image description

إقبال كثيف من الناخبين على لجنة قصر الدوبارة بقصر النيل

image description

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ حملة التطعيم ضد الطُفيليات (صور)

image description

محافظ أسيوط يعتمد خرائط المخطط الاستراتيجي لمدينة أبنوب

الأكثر قراءة

السيسى يوجه بالبدء في تفعيل مبادرات بمليار جنيه فى مجال الحماية الاجتماعية

تنبيه مهم من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن «التابلت»

الإعدام لربة منزل قتلت نجل زوجها والمشدد 15 عامًا للأب

نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. الرابط وتفاصيل الحصول عليها

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

سعودي متوفي دماغيا ينقذ حياة 5 أشخاص بأعضائه

«C News»: طرح أقنعة قماشية «قاتلة للفيروسات» في فرنسا

إصابة جديدة بأنفلونزا الطيور في اليابان

مواعيد القطارات اليوم الأحد 8-11-2020

أيام زمان

«هى ساعتك السودة كام».. حكايات الغيرة بين إسماعيل ياسين وزوجته

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

«آه يابوى».. سر الكلمة التى اشتهرت بها زوزو الحكيم

«حلم بأن فؤاد سيكون ملكًا على مصر» سر أول وجه على الجنيه المصرى

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
مئة فرحة بالشوباشي.. تحت قبة البرلمان!
محمد المعتصم
واخد لي بالك أنت (3)
ماجد حبته
التصويت المبكر.. والنتيجة المتأخرة
د.أحمد الخميسى
روبرت فيسك.. وداعًا
المزيد

الثقافة

من الأرشيف.. يوسف إدريس يكشف حقيقة تحوله إلى «متصوف»

مكتبة القاهرة الكبرى تناقش «عندما يكتمل البدر».. الأربعاء

الأربعاء.. كريم الصياد يناقش «نادي الانتحار» بالنيل الثقافية

«الأعلى للثقافة» يناقش آليات مقاومة الأفكار المتطرفة