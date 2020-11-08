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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ الغربية يشيد بإقبال الناخبين للمشاركة في انتخابات النواب

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:42 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
الغربية شريف عبد الغنى وحسام فوزى جبر
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أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمدى إقبال السيدات والفتيات والشباب وكبار السن بشكل ملحوظ على المشاركة في عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب بالمحافظة، وهو ما يدل على وعيهم بأهمية المشاركة الإيجابية في رسم مستقبل بلادهم.

جاء ذلك خلال الجولات التي قام بها المحافظ في مراكز طنطا وزفتى وبسيون في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب.

كما أشاد المحافظ بمدى حرص المواطنين على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واختيار نوابهم، متبعين الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، والتباعد الآمن، مشيرًا إلى أن جميع القيادات والأجهزة بالمحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأشار المحافظ إلى تكثيف قوات الأمن من تواجدها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثاني من ماراثون الانتخابات البرلمانية لتسهيل عمليات دخول وخروج الناخبين وتذليل أي عقبات لهم، كما رفعت الوحدات المحلية تجمعات مياه الأمطار وتوفير كراسي متحركة لكبار السن والمظلات لحماية الناخبين من الشمس.

فيما حث محافظ الغربية المواطنين ممن لهم حق التصويت ولم يدلوا بأصواتهم، على النزول خلال الساعات المتبقية للمشاركة بشكل فعال وإيجابي، حتى يثبت شعب الغربية أنه دائمًا في صدارة المحافظات في الوعي والمشاركة الإيجابية.

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