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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: الداخلية تنفذ خطة محكمة لتأمين الانتخابات

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:48 م
الانتخابات
الانتخابات
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد المهندس معتز محمد محمود عضو مجلس النواب بالخطة الأمنية، التي تنفذها وزارة الداخلية في كافة ربوع مصر لتأمين الانتخابات خلال المرحلة الثانية، من انطلاق انتخابات مجلس النواب.

وأشار في بيان له- اليوم- إلى الاستنفار الأمني الذي أعلنته وزارة الداخلية، لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، حيث انتشرت قوات الشرطة في الشوارع ومحيط اللجان، لتأمين العُرس الديمقراطي الذي تحياه البلاد، ويتابعه العالم أجمع وكل وسائل الإعلام وعشرات من المنظمات الحقوقية.

وأضاف، أن خطة وزارة الداخلية تعتمد على الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، والعمل كذلك على حماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، بالإضافة الى اعتماد الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام العام.

ولفت إلى قيام وزارة الداخلية بالتأمين الشامل، عبر خطة أمنية محكمة يعزز من الاستقرار والآمان ويؤكد حالة الحسم والانضباط، وتأمين مختلف أعمال العملية الانتخابية والتصويت في اللجان من جانب عشرات الملايين من المصريين.

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