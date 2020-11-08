ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالفيوم

نجحت الأجهزة الأمنية بالفيوم، الأحد، في ضبط 15 (شيكارة) دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية بإجمالي 750 كيلو دقيق قبل بيعه في السوق السوداء بناحية الناصرية بمركز الفيوم ثان، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينيّة، وتشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التموينية تحت إشراف سيد حرز الله، وكيل تموين الفيوم.