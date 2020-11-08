سوزان نجم الدين تعلق على فوز بايدن: «أخيرًا هشوف ولادي»

عبرت الفنانة سوزان نجم الدين عن سعادتها الشديدة لتولي المرشح الديمقراطي جو بايدن، رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بعدما انتصر في السباق الرئاسي على المرشح والرئيس الحالي دونالد ترامب.وأشارت سوزان لـ"الدستور"، إلى أن الرئيس ترامب منعها ومنع الملايين من زيارة الولايات المتحدة، وهو ما جعلها لا تستطيع رؤية أولادها المتواجدين في أمريكا طوال 5 سنوات، وهو ما أدخلها في حالة حزن شديدة طوال هذه الفترة.وتابعت سوزان قائلًا: "أعلم أن الوضع سوف يختلف تمامًا في تواجد بايدن فهو شخص عانى كثيرًا بعد وفاة زوجته وعدد من أفراد عائلته، وهو ما يجعله أكثر تعاطفًا في قضيتها والقضايا التي تشبهها.واختتمت: "سوف أرى أولادي قريبًا وسيتواجدون في مصر أيضًا وسأقوم باحتفال كبير عند حدوث ذلك".