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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سيناتور جمهوري يدعو الأمريكيين لمساندة بايدن

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:00 م
بايدن
بايدن
وسام عطية
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دعا السيناتور الجمهوري ميت رومني، الأمريكيين لمساندة جو بايدن الرئيس الأمريكي الجديد.

وأكد السيناتور خلال لقائه بقناة سي إن إن الأمريكية إن مكاسب الجمهوريين في انتخابات الأسبوع الماضي تعد بمثابة تأييد للمبادئ المحافظة، في حين أن خسارة البيت الأبيض كانت "استفتاء على شخص".
وأضاف أنه يحق للرئيس دونالد ترامب التحقق من أي مخالفات في الانتخابات التي أجريت في 3 نوفمبر الجاري ولكن كما هو متوقع فإن هذه الأشياء لا تغير النتيجة، ولذلك فسيقبل بالأمر المحتوم، وأنا مهتم أكثر باللغة المستخدمة.
وسلط المرشح الرئاسي الجمهوري عام 2012 الضوء على المقاعد التي فاز بها الحزب في مجلس النواب وفي سباقات الولايات، وكذلك الحفاظ على أغلبيته في مجلس الشيوخ في انتظار انتخابات إعادة على مقعدين في ولاية جورجيا في يناير المقبل.

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