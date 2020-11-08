إقبال كثيف من الشباب والنساء على بعض اللجان في الانتخابات

• اللجان ١٢٠ و١٢١ و١٢٢ بمدرسة ١٥مايو للتعليم الأساسي في مدينة مايو بالقاهرة.

• لجنة 110 بمدرسة سعد زغلول في مدينة 15 مايو بالقاهرة.

• لجنة 131 بمدرسة الصلب الإعداديه بنات بالقاهرة.

• لجان 115 و116 بمدرسة طه حسين في مدينة 15 مايو بالقاهرة.

• لجنة 115 مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بمدينة 15 مايو في القاهرة.

• لجان 83 و84 مدرسة حلوان البلد في حلوان بالقاهرة.

• لجان 78 و88 مدرسة حلوان الثانوية بنات بحلوان في القاهرة.

• لجان 29 و30 مدرسة طرة الحيط الابتدائية بالقاهرة.

• لجان 19 و20 مدرسة أسماء الثانوية للبنات بطرة في القاهرة.

• لجان 35 و36 ومدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية بنين في طرة بالقاهرة.

• لجنة 49 بمدرسة الشيماء الثانوية بنات في شارع محمد أبوزيد بالبساتين بالقاهرة.

• لجنة 21 بمدرسة نبيل الوقاد بمصر الجديدة في القاهرة.

• لجنة 118 المعهد الأزهري لفتيات مصر الجديدة بالقاهرة.

• لجنه 190، 191 مدرسة مجمع رخا، كفر الشيخ.

• لجنة 200، مدرسة الزهراء، قسم ثان، كفر الشيخ.

• لجنة 65، مدرسة الشهيد حامد عياد بالزعفران، الحامول، كفر الشيخ.

• لجنة 120، مدرسة الشهيد جلال شمة، قلين، كفر الشيخ.

• لجان رقم (137_138_139)،مدرسة بلطيم الاعدادية مركز البرلس، كفر الشيخ.

• لجان 103، 104، مدرسة اسحاقة، كفر الشيخ.

• لجان 176، 177، مدرسة النصر الابتدائية بنات، بسيون، الغربية.

• لجان 180، 181، مدرسة الصفا الخاصة، بسيون، الغربية.

• لجان 117، 118، مدرسة الشهيد رجائي حتاتة الابتدائية، الغربية.

• لجنة 124، مدرسة منشاة اليعقوبية للتعليم الأساسي، الغربية.

• لجنة 56، مدرسة محمد عبده عزت، شوبك، الزقازيق، الشرقية.

• لجنة 143، مدرسة السلامونى الابتدائية الجديدة، ههيا، الشرقية.

• لجنة 161، مدرسة المحمودية للتعليم الأساسي، الشرقية.

• مدرسة حلابة الابتدائية المشتركة، قليوب، القليوبية.

• لجنة 131، 132، مدرسة الاخمين، القناطر الخيرية، القليوبية.

• لجنه ٥٥، مدرسة المساعى المشكورة فى الخورالابتدائية، مركز أشمون، المنوفية.

• لجنه ٥٤ مدرسة بوهة شطانوف الابتدائية الجديدة، المنوفية.

• لجنه ٥٣ مدرسة الشهيد عبدالرحمن سمره ببوهة شطانوف، المنوفية.

رصد متابعو التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية في الساعات الأخيرة لانتهاء التصويت إقبالًا متزايدًا من الشباب والنساء ببعض اللجان للإدلاء بأصواتهم في اللجان الآتية: