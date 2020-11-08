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سياسي

إقبال كثيف من الشباب والنساء على بعض اللجان في الانتخابات

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:19 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
محمد الشريف
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رصد متابعو التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية في الساعات الأخيرة لانتهاء التصويت إقبالًا متزايدًا من الشباب والنساء ببعض اللجان للإدلاء بأصواتهم في اللجان الآتية:

• اللجان ١٢٠ و١٢١ و١٢٢ بمدرسة ١٥مايو للتعليم الأساسي في مدينة مايو بالقاهرة.
• لجنة 110 بمدرسة سعد زغلول في مدينة 15 مايو بالقاهرة.
• لجنة 131 بمدرسة الصلب الإعداديه بنات بالقاهرة.
• لجان 115 و116 بمدرسة طه حسين في مدينة 15 مايو بالقاهرة.
• لجنة 115 مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بمدينة 15 مايو في القاهرة.
• لجان 83 و84 مدرسة حلوان البلد في حلوان بالقاهرة.
• لجان 78 و88 مدرسة حلوان الثانوية بنات بحلوان في القاهرة.
• لجان 29 و30 مدرسة طرة الحيط الابتدائية بالقاهرة.
• لجان 19 و20 مدرسة أسماء الثانوية للبنات بطرة في القاهرة.
• لجان 35 و36 ومدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية بنين في طرة بالقاهرة.
• لجنة 49 بمدرسة الشيماء الثانوية بنات في شارع محمد أبوزيد بالبساتين بالقاهرة.
• لجنة 21 بمدرسة نبيل الوقاد بمصر الجديدة في القاهرة.
• لجنة 118 المعهد الأزهري لفتيات مصر الجديدة بالقاهرة.
• لجنه 190، 191 مدرسة مجمع رخا، كفر الشيخ.
• لجنة 200، مدرسة الزهراء، قسم ثان، كفر الشيخ.
• لجنة 65، مدرسة الشهيد حامد عياد بالزعفران، الحامول، كفر الشيخ.
• لجنة 120، مدرسة الشهيد جلال شمة، قلين، كفر الشيخ.
• لجان رقم (137_138_139)،مدرسة بلطيم الاعدادية مركز البرلس، كفر الشيخ.
• لجان 103، 104، مدرسة اسحاقة، كفر الشيخ.
• لجان 176، 177، مدرسة النصر الابتدائية بنات، بسيون، الغربية.
• لجان 180، 181، مدرسة الصفا الخاصة، بسيون، الغربية.
• لجان 117، 118، مدرسة الشهيد رجائي حتاتة الابتدائية، الغربية.
• لجنة 124، مدرسة منشاة اليعقوبية للتعليم الأساسي، الغربية.
• لجنة 56، مدرسة محمد عبده عزت، شوبك، الزقازيق، الشرقية.
• لجنة 143، مدرسة السلامونى الابتدائية الجديدة، ههيا، الشرقية.
• لجنة 161، مدرسة المحمودية للتعليم الأساسي، الشرقية.
• مدرسة حلابة الابتدائية المشتركة، قليوب، القليوبية.
• لجنة 131، 132، مدرسة الاخمين، القناطر الخيرية، القليوبية.
• لجنه ٥٥، مدرسة المساعى المشكورة فى الخورالابتدائية، مركز أشمون، المنوفية.
• لجنه ٥٤ مدرسة بوهة شطانوف الابتدائية الجديدة، المنوفية.
• لجنه ٥٣ مدرسة الشهيد عبدالرحمن سمره ببوهة شطانوف، المنوفية.

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