4519 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 4519 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 109 آلاف و321 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأحد أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، كما تم تسجيل 52 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1233 حالة.