توقيف 400 شخص في تظاهرة ببيلاروس والمعارضة تعلق آمالا على بايدن

اعتقلت الشرطة في بيلاروس، حوالى 400 شخص خلال تجمع جديد للمعارضة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشنكو فيما أعربت زعيمة المعارضة عن أملها في لقاء الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قريبا.يتجمع معارضو لوكاشنكو منذ ثلاثة أشهر، كل يوم أحد في العاصمة مينسك، للمطالبة باستقالته بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 9 أغسطس، والتي اعتبر كثيرون أنها مزورة.ونزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع وحمل العديد منهم إعلام المعارضة الحمراء والبيضاء في وسط مينسك الأحد.ونشرت آليات الشرطة المجهزة بخراطيم المياه في وسط المدينة فيما عمدت الشرطة إلى توقيف متظاهرين في أماكن مختلفة.وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى انتشار كثيف للشرطة فيما أفادت منظمة "فياسنا" غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان إنه تم اعتقال 395 شخصا على الأقل في العاصمة مينسك ومدن أخرى.وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على لوكاشنكو (66 عاما) وعدد من حلفائه، وفرض حظر سفر وتجميد أصول بسبب تزوير أصوات والعنف الذي تستخدمه الشرطة.وتجمع الحركة الاحتجاجية أسبوعيا الأحد عشرات آلاف المتظاهرين رغم استخدام العنف والتوقيفات، في أكبر تظاهرات تشهدها البلاد منذ استقلالها في عام 1991.وسبق أن واجهت قوات الأمن المتظاهرين في مينسك بقمع عنيف مستخدمة الرصاص المطاطي لتفريق التجمعات، وقد هددت السلطات باستخدام الذخيرة الحية بحق المتظاهرين.