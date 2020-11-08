الأنبا بولا يزور كنيسة السيدة العذراء بطنطا

زار الأنبا بولا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطنطا وتوابعها، صباح الأحد كنيسة السيدة العذراء والشهيد العظيم مار جرجس بالحمرة بطنطا.والتقى نيافته كهنة وشمامسة وخدام الكنيسة، في إطار حرص نيافته على الزيارات الرعوية لمختلف كنائس الإيبارشية.وفي سياق آخر، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في وقت سابق لها، عن تفاصيل استمرار الخدمات والقدسات والأنشطة الكنسية اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2020 على ألا تزيد نسبة المشاركين فيه على 25% من سعة الكنيسة (أي فرد واحد فقط في كل دكة)، مع تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية.