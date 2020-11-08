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مصر

شاهد.. متطوعون ينظمون عملية الاقتراع لعدم تكدس اللجان

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:34 م
متطوعون ينظمون عملية
متطوعون ينظمون عملية الاقتراع
حسام عسل
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حرص عدد من المتطوعين على تنظيم دخول الناخبين إلى مقار اللجان بالجامعة العمالية بمدينة نصر لعدم حدوث تكدس أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، وذلك ضمن إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا تطبيقًا لإجراءات التباعد الاجتماعي.

وشهد محيط لجان الجامعة العمالية بمدينة نصر إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين بمختلف الأعمار في اليوم الثاني لانتخابات النواب، فيما تطوع البعض بتيسير دخول وخروج الناخبين بالتعاون مع قوات الأمن التي تتولى الإشراف وتأمين المقر الانتخابي.

وفتحت أمس اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، الذى تبدأ في التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء غد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة وهى: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

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