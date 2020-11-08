سواتر ترابية لحماية موتى مقابر المغاربة بمطروح (فيديو)

أغرقت مياه الأمطار التي شهدتها مطروح على مدار يومين مقابر عزبة المغاربة بمدينة مطروح، ودفعت جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية سيارات الكسح لرفع مياه الأمطار.وانتشرت قوات الأمن في محيط المقابر ومن الداخل لتأمينها، حيث قام الأهالي بمساعدة الأجهزة التنفيذية وتم عمل سواتر ترابية لحجب المياة عن الموتى في قبورهم.