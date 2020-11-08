لبنان: تحرير 1105 محاضر لمخالفة إجراءات كورونا

أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان (الشرطة)، عن تحرير 1105 محاضر على مدى يوم أمس السبت، تتعلق بمخالفة التدابير والإجراءات التي قررتها الدولة في سبيل إيقاف تفشي وباء كورونا.وذكرت قوى الأمن الداخلي- في بيان لها اليوم- أن محاضر المخالفات شملت الأشخاص الذين لم يقوموا بارتداء الكمامات خلال تحركاتهم، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وخرق قرار منع التجول بين الـ9 مساء والـ5 فجرًا، فضلًا عن مؤسسات تبين أنها لم تُراع تعليمات القدرة الاستيعابية المسموح بها والتدابير الصحية الوقائية.على صعيد متصل، أكدت وزارة الصحة اللبنانية أن عقار (ريمديسيفير) الذي يُستخدم في علاج فيروس كورونا، جرى توزيعه بصورة عادلة على المرضى الذين تستدعي حالتهم الصحية تلقي هذا النوع من العلاج.وأشارت الوزارة إلى أنها كانت قد تسلمت هبة من وزارة الصحة المصرية تتمثل في 1100 حقنة من عقار ريمديسيفير، كما قامت إحدى الشركات اللبنانية بتقديم 525 حقنة من العقار، وأن عمليات التوزيع لهذه الجرعات جرى بموجب لوائح تُظهر المستفيدين بالأسماء بشفافية مطلقة.ويشهد لبنان ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا جراء تفشي الوباء على نطاق واسع واكتظاظ المستشفيات بالحالات التي تستدعي تلقي العلاج والرعاية المكثفة والمركزة، الأمر الذي دعا معه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للدفاع بعد غد الثلاثاء، وسط مؤشرات قوية تفيد بتوجه نحو اتخاذ قرار بالإغلاق العام للبلاد لكبح انتشار الوباء.