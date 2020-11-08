«الطيب» لوزير الخارجية الفرنسي: سنتتبع من يسيء لنبينا في المحاكم الدولية

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال لقائه بوزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إذا كنتم تعتبرون أن الإساءة لنبينا محمد- صلى الله عليه وسلم- حرية تعبير، فنحن نرفضها شكلًا ومضمونًا، موضحًا أن حديثه بعيد عن الدبلوماسية حينما يأتي الحديث عن الإسلام ونبيه، صلوات الله وسلامه عليه.وأضاف شيخ الأزهر أن الإساءة إلى محمد صلى الله عليه وسلم مرفوضة تمامًا، وسوف سنتتبع من يُسيء لنبينا الأكرم في المحاكم الدولية، حتى لو قضينا عمرنا كله نفعل ذلك الأمر فقط، مؤكدًا أن أوروبا مدينة لنبينا محمد ولديننا لما أدخله هذا الدين من نور للبشرية جمعاء، ونرفض وصف الإرهاب بالإسلامي، وليس لدينا وقت ولا رفاهية الدخول في مصطلحات لا شأن لنا بها، وعلى الجميع وقف هذا المصطلح فورًا، لأنه يجرح مشاعر المسلمين في العالم وهو مصطلح ينافي الحقيقة التي يعلمها الجميع.وأشار "الطيب"، خلال اللقاء، إلى أن تصريح وزير الخارجية الفرنسي في غضون الأزمة كان محل احترام وتقدير منا، وكان بمثابة صوت العقل والحكمة الذي نشجعه، مضيفًا أن المسلمين حول العالم "حكامًا ومحكومين" رافضون للإرهاب الذي يتصرف باسم الدين، ويؤكدون على براءة الإسلام ونبيه من أي إرهاب.وأوضح أن الأزهر يمثل صوت ما يقرب من ملياري مسلم، وقد قلت الإرهابيون لا يمثلوننا ولسنا مسئولين عن أفعالهم، وأعلنتُ ذلك في المحافل الدولية كافة، في باريس، ولندن، وجنيف، والولايات المتحدة، وروما، ودول آسيا وفي كل مكان، وحينما نقول ذلك لا نقوله اعتذارًا، فالإسلام لا يحتاج إلى اعتذارات.وتابع شيخ الأزهر: وددنا أن يكون المسئولون في أوروبا على وعي بأن ما يحدث لا يمثل الإسلام والمسلمين، خاصة أن من يدفع ثمن هذا الإرهاب هم المسلمون أكثر من غيرهم.وكان جان إيف لودريان، وزير خارجية فرنسا، قد زار مشيخة الأزهر، اليوم الأحد، للقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى إطار زيارته لمصر.