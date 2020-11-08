أمن القاهرة تنقل مسنًا للإدلاء بصوته فى الانتخابات (فيديو)

قام رجال أمن القاهرة بمساعدة مسن ونقله للإدلاء بصوته الانتخابي داخل مقر لجنته بمصر القديمة، في ثاني أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.كان تبلغ لشرطة النجدة بطلب مساعدة إنسانية من أحد المواطنين بمساكن الفسطاط بمصر القديمة لرغبته في الإدلاء بصوته الانتخابي بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بزهراء مصر القديمة، وعدم قدرته على التوجه بمفرده نظرا لكبر سنه وظروفه الصحية، حيث توجهت سيارة الدورية له لمساعدته وتمكين المبلغ من الإدلاء بصوته.وتجرى انتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.