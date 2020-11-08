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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

نشرة الخامسة.. إقبال كثيف وإحالة 60 طعنًا للنقض

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:59 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
سمر محمدين
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على مدار اليوم الثاني من انطلاق انتخابات البرلمان 2020 في 13 محافظة، إذ تجرى الاستحقاقات الانتخابية على مدار يومين وهما 7 و8 نوفمبر، وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام المواطنين، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا لتنتهي في تمام التاسعة مساءً.

وتستعرض «الدستور» من خلال شبكة مراسليها في نشرة الخامسة مساءً أبرز ما جاء على مدار 8 ساعات ماضية في ماراثون النواب.

إليكم أبرز ما جاء في الساعات القليلة الماضية:

«تنسيقية الشباب»: سير الانتخابات بصورة طبيعية وعدم رصد خروقات



إحالة 60 طعنًا على انتخابات النواب للمرحلة الأولى لمحكمة النقض



إقبال كثيف بلجان وسط القاهرة والزمالك والسيدة زينب في الانتخابات البرلمانية



لليوم الثاني.. استئناف العمل بلجان انتخابات «النواب» بعد انتهاء ساعة الراحة


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