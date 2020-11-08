بالوثائق.. بلال فضل يتقاضى تحويلات بنكية بالدولار ليهاجم الرئيس

كشف موقع "العربي الحديث" عن تحويلات بنكية بالدولارات للكاتب الهارب المحسوب على جماعة الإخوان الإرهابية بلال فضل، مقابل الهجوم على الرئيس عبد الفتاح السيسي.كان الكاتب الهارب بلال فضل يقدم برنامجا على تليفزيون العربي الجديد، حيث كان يهاجم من خلاله الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويسعى لزعزعة استقرار الدولة المصرية كغيره من الإعلاميين الهاربين إلى تركيا وقطر.يذكر أن آراء ومواقف بلال فضل، الكاتب الهارب، كان جميعها يؤيد الجماعة الإرهابية ويخدّم على أفكارها، كما أنه عمل طوال برنامجه على الهجوم على الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية بكل أجهزتها ووزاراتها وهيئاتها.ويحظى الكاتب الهارب بلال فضل بشعبية كبيرة بين أوساط جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تتعامل معه كما لو أنه بطل.