رئيس لجنة انتخابية بكفر الشيخ يعتذر عن استكمال عمله لوفاة والدته

بعث المستشار محمد ممدوح، رئيس اللجنة رقم 156 بمدرسة الحماد ببلطيم ضمن الدائرة الرابعة بمحافظة كفر الشيخ، اعتذارا عاجلا إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بعد تلقيه خبر وفاة والدته، وعلى الفور استجابت اللجنة لطلبه ووفرت بديلا له، وسارت الأوضاع في اللجنة بالشكل الطبيعي.وفتحت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ الـ 801 أبوابها أمام الناخبين، اليوم الأحد في اليوم الثاني، وسط إجراءات أمنية مشددة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب لعام 2020، حيث تم عمل كردون أمني أمام اللجان وتواجد أفراد الأمن لفحص هوية المترددين على اللجان، كما تم وضع بوابات إلكترونية بمداخل اللجان، لاستقبال 2 مليون و350 ألف ناخب لهم حق التصويت بالمحافظة.وتوافد عدد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وتوافد عدد كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بقرى مركز كفر الشيخ وسيدي سالم وغرب كفر الشيخ.وشهدت أمس السبت، اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تبدأ في الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة وهي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.