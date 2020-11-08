رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 08 نوفمبر 2020 الموافق 22 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس لجنة انتخابية بكفر الشيخ يعتذر عن استكمال عمله لوفاة والدته

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:50 م
جريدة الدستور
كفر الشيخ - عمرو الشامي
طباعة
بعث المستشار محمد ممدوح، رئيس اللجنة رقم 156 بمدرسة الحماد ببلطيم ضمن الدائرة الرابعة بمحافظة كفر الشيخ، اعتذارا عاجلا إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بعد تلقيه خبر وفاة والدته، وعلى الفور استجابت اللجنة لطلبه ووفرت بديلا له، وسارت الأوضاع في اللجنة بالشكل الطبيعي.

وفتحت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ الـ 801 أبوابها أمام الناخبين، اليوم الأحد في اليوم الثاني، وسط إجراءات أمنية مشددة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب لعام 2020، حيث تم عمل كردون أمني أمام اللجان وتواجد أفراد الأمن لفحص هوية المترددين على اللجان، كما تم وضع بوابات إلكترونية بمداخل اللجان، لاستقبال 2 مليون و350 ألف ناخب لهم حق التصويت بالمحافظة.

وتوافد عدد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وتوافد عدد كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بقرى مركز كفر الشيخ وسيدي سالم وغرب كفر الشيخ.

وشهدت أمس السبت، اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تبدأ في الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة وهي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

موضوعات متعلقة

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

سيارة «تريلا» تتسبب في سقوط كوبري بالإسكندرية

نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. الرابط وتفاصيل الحصول عليها

إعدام نشأت عيضة «خط الصعيد» المحكوم عليه بـ269 سنة سجنًا

الصور

image description

افتتاح مؤتمر «التنمية والبيئة» بمشاركة جامعة غزة في أسيوط

image description

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ حملة التطعيم ضد الطُفيليات (صور)

image description

محافظ أسيوط يعتمد خرائط المخطط الاستراتيجي لمدينة أبنوب

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال محور الهضبة الغربية والطريق الدائري

image description

محافظ دمياط: لا مشاكل في أول أيام انتخابات «النواب»

الأكثر قراءة

تنبيه مهم من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن «التابلت»

الإعدام لربة منزل قتلت نجل زوجها والمشدد 15 عامًا للأب

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على السواحل الشمالية خفيفة بالقاهرة

نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. الرابط وتفاصيل الحصول عليها

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

«C News»: طرح أقنعة قماشية «قاتلة للفيروسات» في فرنسا

إصابة جديدة بأنفلونزا الطيور في اليابان

مواعيد القطارات اليوم الأحد 8-11-2020

عرض لبناني عبر «يوتيوب» لدعم ترميم مسارح متضررة من انفجار بيروت

أيام زمان

«هى ساعتك السودة كام».. حكايات الغيرة بين إسماعيل ياسين وزوجته

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

«آه يابوى».. سر الكلمة التى اشتهرت بها زوزو الحكيم

«حلم بأن فؤاد سيكون ملكًا على مصر» سر أول وجه على الجنيه المصرى

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك أنت (3)
ماجد حبته
التصويت المبكر.. والنتيجة المتأخرة
د.أحمد الخميسى
روبرت فيسك.. وداعًا
بسنت حسن
سيدة نساء الشرق
المزيد

الثقافة

ثقافة الإسكندرية تناقش رواية «حب عتيق» (صور)

استكمال فعاليات ورشة «تصنيف وفهرسة المكتبات»

انطلاق فعاليات مشروع «أهل مصر» لأطفال شمال سيناء والقاهرة

إسماعيل غزالي مُتسكعًا مع القطط في مدينة «الأرخبيل»