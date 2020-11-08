التحفظ على سائق أصاب فتاة أمام لجنة انتخابية بالزيتون

تحفظت قوة الشرطة المسئولة عن تأمين المقر الانتخابي لمدرسة أنصاف سري بالزيتون في القاهرة، على سائق سيارة بضائع تسبب في إصابة فتاة.كان جزء معدني انفصل عن جسم السيارة، واصطدم بالفتاة مما أدى لسقوطها بعد تعرضها لإصابة بقدمها، فجرى التحفظ على السائق وإرساله لقسم الشرطة، لحين نقل الفتاة لإحدى المستشفيات، واتخاذ الإجراءات القانونية.ويتنافس الناخبون في محافظة القاهرة لاختيار 62 نائبًا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى" من بين 433 مرشحًا، ويدلي 7797709 ناخبين موزعين على 19 لجنة عامة بها 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزًا انتخابيًا.وتأتي المقاعد الفردية بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبوالعلا، مقعدان لدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدان لدائرة "التجمع الخامس" التى تضم "النزهة– الشروق– بدر– التجمع الأول– التجمع الخامس– القطامية"، مقعدان لدائرة السلام، ومقعدان لـ"عين شمس" ومقعدان لـ"المطرية".ومقعدان لـ"المرج"، مقعد لدائرة الجمالية التي تضم "منشأة ناصر– الجمالية– باب الشعرية– الموسكي"، مقعد لدائرة عابدين التى تضم "الوايلي– الظاهر– الأزبكية– عابدين– قصر النيل"، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ"مصر القديمة"، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم "المعصرة- حلوان- 15 مايو- التبين".