رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 08 نوفمبر 2020 الموافق 22 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التحفظ على سائق أصاب فتاة أمام لجنة انتخابية بالزيتون

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:54 م
جريدة الدستور
حسن الهتهوتي ـ عبدالله هشام
طباعة
تحفظت قوة الشرطة المسئولة عن تأمين المقر الانتخابي لمدرسة أنصاف سري بالزيتون في القاهرة، على سائق سيارة بضائع تسبب في إصابة فتاة.

كان جزء معدني انفصل عن جسم السيارة، واصطدم بالفتاة مما أدى لسقوطها بعد تعرضها لإصابة بقدمها، فجرى التحفظ على السائق وإرساله لقسم الشرطة، لحين نقل الفتاة لإحدى المستشفيات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

ويتنافس الناخبون في محافظة القاهرة لاختيار 62 نائبًا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى" من بين 433 مرشحًا، ويدلي 7797709 ناخبين موزعين على 19 لجنة عامة بها 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزًا انتخابيًا.

وتأتي المقاعد الفردية بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبوالعلا، مقعدان لدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدان لدائرة "التجمع الخامس" التى تضم "النزهة– الشروق– بدر– التجمع الأول– التجمع الخامس– القطامية"، مقعدان لدائرة السلام، ومقعدان لـ"عين شمس" ومقعدان لـ"المطرية".

ومقعدان لـ"المرج"، مقعد لدائرة الجمالية التي تضم "منشأة ناصر– الجمالية– باب الشعرية– الموسكي"، مقعد لدائرة عابدين التى تضم "الوايلي– الظاهر– الأزبكية– عابدين– قصر النيل"، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ"مصر القديمة"، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم "المعصرة- حلوان- 15 مايو- التبين".

موضوعات متعلقة

نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. الرابط وتفاصيل الحصول عليها

إعدام نشأت عيضة «خط الصعيد» المحكوم عليه بـ269 سنة سجنًا

تنبيه مهم من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن «التابلت»

سيارة «تريلا» تتسبب في سقوط كوبري بالإسكندرية

الصور

image description

افتتاح مؤتمر «التنمية والبيئة» بمشاركة جامعة غزة في أسيوط

image description

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ حملة التطعيم ضد الطُفيليات (صور)

image description

محافظ أسيوط يعتمد خرائط المخطط الاستراتيجي لمدينة أبنوب

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال محور الهضبة الغربية والطريق الدائري

image description

محافظ دمياط: لا مشاكل في أول أيام انتخابات «النواب»

الأكثر قراءة

تنبيه مهم من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن «التابلت»

الإعدام لربة منزل قتلت نجل زوجها والمشدد 15 عامًا للأب

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على السواحل الشمالية خفيفة بالقاهرة

نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. الرابط وتفاصيل الحصول عليها

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

«C News»: طرح أقنعة قماشية «قاتلة للفيروسات» في فرنسا

إصابة جديدة بأنفلونزا الطيور في اليابان

مواعيد القطارات اليوم الأحد 8-11-2020

عرض لبناني عبر «يوتيوب» لدعم ترميم مسارح متضررة من انفجار بيروت

أيام زمان

«هى ساعتك السودة كام».. حكايات الغيرة بين إسماعيل ياسين وزوجته

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

«آه يابوى».. سر الكلمة التى اشتهرت بها زوزو الحكيم

«حلم بأن فؤاد سيكون ملكًا على مصر» سر أول وجه على الجنيه المصرى

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك أنت (3)
ماجد حبته
التصويت المبكر.. والنتيجة المتأخرة
د.أحمد الخميسى
روبرت فيسك.. وداعًا
بسنت حسن
سيدة نساء الشرق
المزيد

الثقافة

ثقافة الإسكندرية تناقش رواية «حب عتيق» (صور)

استكمال فعاليات ورشة «تصنيف وفهرسة المكتبات»

انطلاق فعاليات مشروع «أهل مصر» لأطفال شمال سيناء والقاهرة

إسماعيل غزالي مُتسكعًا مع القطط في مدينة «الأرخبيل»