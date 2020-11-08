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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

استكمال فعاليات ورشة «تصنيف وفهرسة المكتبات»

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:59 م
ورشة تصنيف وفهرسة
ورشة تصنيف وفهرسة المكتبات
آلاء حسن
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فى اليوم الثانى، من فعاليات الورشة التدريبية "تصنيف وفهرسة المكتبات" التى تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتنظمها الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين لخمسة عشر متدربا من العاملين بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك بقصر ثقافة الجيزة، استكملت الدكتورة رباح فوزي، رئيس قسم المكتبات والمعلومات بجامعة الأزهر، بالشرح والإيضاح فى محاضرتها، مؤكدة أن العديد من الكتب والأبحاث التي تطرقت للتحليل الموضوعي تزخر بمصادر المعلومات، وإنشاء أدوات البحث والوصول للمصادر عن طريق المدخل الموضوعي.

فيما صنفه آخرون بأنه وصف لمحتويات الكتاب الفكرية أو الموضوعية، من خلال استخدام اللفظ أو الكلمة التي تعبر عن الموضوع الذي من خلاله تتجمع تحته في الفهرس أو الكشاف كل البطاقات الخاصة بمختلف أوعية المعلومات التي تعالج الموضوع، لإظهار مصادر المعلومات المتوافرة في المكتبة، وهو أمر ضروري لمواكبة التطورات في مجالات المعرفة الإنسانية، التي تتطلب بدورها أدوات حديثة لاسترجاعها وتقديمها للمستفيدين بأقل جهد وأسرع وقت، نظرا لتنوع مصادر المعلومات وتعدد لغاتها حول قواعد الوصف الببليوجرافي، والفهرسة الآلية المقروءة ماهيتها وأهميتها فى تصنيف وفهرسة المكتبات.

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