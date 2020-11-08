«خطة التمويل والتخابر».. تعاون الإخوان مع أمريكا لتنفيذ مصالحهما بمصر

وجدت الولايات المتحدة ضالتها في تنظيم الإخوان الإرهابي ليكون الأداة المطيعة لتنفيذ أوامرها داخل منطقة الشرق الأوسط والدول العربية، خاصةً مصر، وفي المقابل، ارتمى التنظيم في أحضان واشنطن، لتكون حمايته وستاره الذي يُجمل قُبح ما يطمح إليه.ورأت الولايات المتحدة في مقالات حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان في مصر، ضد الشيوعية واعتباره لها أنها إلحاد يجب محاربته، أنه يمكن التعاون معهم لتحقيق المصالح الأمريكية ضد السوفييت، ما جعلها ترتب خطة تُعرض على التنظيم، وتحديدا "البنا" لبدء التعاون.وشملت الخطة الأمريكية أن تكون تحت ستار «العدو المشترك»، ونصت على أن عناصر الإخوان هم من سينفذون الخطة، ويتشاركون المعلومات التي يحصلون عليها، على أن تشارك واشنطن بالمال (التمويل) والمعلومات أيضًا.وجاء في تلك الخطة ضرورة إيجاد شخصية دينية مؤثرة في الشارع المصري تحديدا، وأن تكون قادرة على التأثير في المواطنين العرب بما يتناسب مع المصالح الأمريكية، وكانت الخيارات تدور في فلك قيادات التنظيم الإرهابي، في ظل وجود علاقات سرية بين وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA.وفي ذلك الإطار، تواصل حسن الهضيبي، الذي كان يشغل منصب المرشد الثاني في الجماعة، بشكل دائم مع جيفرسون كافري السفير الأمريكي لدى مصر، إلى أن اتفق الجانبان «الإخوان- CIA» على توليه منصب المرشد العام للتنظيم.وخطط تنظيم الإخوان لوجود مرشد سري لديهم، بينما رفضت واشنطن ذلك الاقتراح، وعملت على استمرار اللقاءات بين سفيرها في مصر والهضيبي، بالإضافة إلى محمود مخلوف وأحمد حسن الباقوري، والتعاون بشأن العلاقات مع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وسبل مكافحة الشيوعية، وأي تفاصيل خاصة بالحياة السياسية في مصر.