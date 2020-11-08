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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أرمينيا: إقالة القائم بأعمال مدير جهاز الأمن القومي من منصبه

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:35 م
أرمين سركيسيان
أرمين سركيسيان
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أقال الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان، اليوم الأحد، القائم بأعمال مدير جهاز الأمن القومي، ميكائيل هامبارتسوميان، من منصبه.

وذكرالمكتب الصحفي للرئاسة الأرمينية- وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن قرار الإقالة تم اتخاذه بناء على اقتراح من رئيس الوزراء نيكول باشينيان، مشيرًا إلى تعيين أرمين أبازيان مديرا جديدا للأمن القومي، بعد أن كان يشغل منصب نائب المدير.

يذكر أن هامبارتسوميان ترأس جهاز الأمن القومي الأرميني في 8 أكتوبر بعد إقالة سلفه أغريشتي كراميان.. ويأتي إعفاؤه من منصبه، وهو رابع خطوة من نوعها منذ تولي باشينيان رئاسة الحكومة عام 2018، وسط زيادة المشاكل التي تواجه القوات الأرمنية في قره باغ، وما يترتب على ذلك من توترات داخلية في أرمينيا.

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