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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الحكومة تستعرض مقترح الاشتراطات البنائية الجديدة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:40 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد، عبر الفيديو كونفرانس، في حضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ومحافظي الجيزة والقاهرة والإسكندرية، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلي عدد من الجهات المعنية، وذلك لاستعراض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية العامة التى سيتم تطبيقها في كل المحافظات.

وتم خلال الاجتماع استعراض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية العامة التى سيتم تطبيقها في كل المحافظات، وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات والمعايير الخاصة التي سيتم تطبيقها بالتوازي في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وهي المحافظات التي تم الانتهاء من دراسة أوضاعها من جانب كليات الهندسة والتخطيط العمراني بتلك المحافظات، تمهيدًا لعرض تلك الاشتراطات في الاجتماع التالي للمجلس الأعلى للتخطيط العمراني، حتى يتسنى البدء في تطبيقها.

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