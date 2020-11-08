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الثقافة

ثقافة الإسكندرية تناقش رواية «حب عتيق» (صور)

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:03 م
ثقافة الإسكندرية
ثقافة الإسكندرية
آلاء حسن
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الأدبية والثقافية بمواقع فرع ثقافة الإسكندرية وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية، حيث عقد نادي القصة بقصر ثقافة الأنفوشى لقاء لمناقشة رواية "حب عتيق" للقاص العراقي علي لفته سعيد، ناقشها الدكتور حسام عقل وحنان محمد.

الرواية صادرة عن دار الدراويش للنشر والترجمة، وتناقش الواقع السياسي في العراق منذ عام 1900 حتى 1958، وحصلت على الجائزة الثانية في الدورة الثانية لمسابقة توفيق بكار التونسية للرواية العربية التي ترعاها وزارة الثقافة التونسية من بين 52 رواية عربية شاركت في المسابقة من مختلف الدول العربية، جدير بالذكر أن المؤلف سبق له وصدر له 8 روايات منها ثلاثية الصورة الثالثة ومزامير المدينة، وشم ناصع البياض ومثلث الموت.

وفي اللقاء الأسبوعي لنادي الأدب عقد لقاء مع الشاعرة إيمان يوسف وحوار حول رحلتها الإبداعية، بحضور الدكتورة شيرين العدوي وعيدي جمعة، كما أقام القصر محاضرة بعنوان "أساليب التعامل مع الطفل العنيد" ضمن نشاط المكتبة العامة، تحدثت خلالها الدكتورة مروة الشناوي عن المشاكل التى تقابل أولياء الأمور مع الأبناء والأساليب الصحيحة فى التربية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية الحالية، وفي قصر ثقافة الشاطبي تجدد اللقاء الأسبوعي لورشة تعليم العزف على آلة العود تدريب الفنان محمد شحاتة، بينما أقام نادي أدب بيت ثقافة القباري اللقاء الأسبوعي لمناقشة أعمال الأعضاء بحضور الشعراء أشرف أبوجليل وهبة عبدالوهاب.

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