أكمل نجاتي: رصدنا ارتفاع مشاركة الشباب والنساء في الانتخابات

قال أكمل نجاتي، مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن غرفة العمليات بدأت عملها فى تمام الساعة التاسعة صباحًا لمتابعة اليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب، مضيفًا أن المتابعين أفادوا أن التصويت شهد إقبالًا أكثر من اليوم الأول وارتفاع تواجد الشباب والسيدات.وأضاف مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمة له، في مؤتمر صحفي للغرفة، أنه تم رصد انتظام سير العملية الانتخابية فى اللجان الانتخابية، وعدم رصد أى مخالفات انتخابية تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية، ولكنهم رصدوا قيام عدد من المرشحين على المقاعد الفردية بكسر الصمت الانتخابي.وأكد "نجاتي" أن عددًا من المتابعين التابعين لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمحافظات، لم يرصدوا أى مخالفات تعوق سير العملية الانتخابية، وأن عملية التصويت تتم وفقًا للإجراءات الاحترازية، مشيرين إلى أنهم رصدوا إقبالًا واسعًا من قبل الشباب.وأشار إلى أن المتابعين أكدوا عدم رصدهم مخالفات انتخابية، ورصدوا قيام مرشحي الفردي بكسر الصمت الانتخابي أمام اللجان، كما رصد المتابعون تأخير فتح اللجان بشكل محدود فى محافظة القاهرة.وتابع: هناك شكوى متكررة بالموقع الفني للهيئة الوطنية للانتخابات، حول معرفة اللجنة الانتخابية، وننصح في التنسيقية بمعرفة رقم اللجنة الانتخابية بإرسال رسالة على رقم 5151.