رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 08 نوفمبر 2020 الموافق 22 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أكمل نجاتي: رصدنا ارتفاع مشاركة الشباب والنساء في الانتخابات

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:10 م
أكمل نجاتي
أكمل نجاتي
محمد الشريف
طباعة
قال أكمل نجاتي، مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن غرفة العمليات بدأت عملها فى تمام الساعة التاسعة صباحًا لمتابعة اليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب، مضيفًا أن المتابعين أفادوا أن التصويت شهد إقبالًا أكثر من اليوم الأول وارتفاع تواجد الشباب والسيدات.

وأضاف مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمة له، في مؤتمر صحفي للغرفة، أنه تم رصد انتظام سير العملية الانتخابية فى اللجان الانتخابية، وعدم رصد أى مخالفات انتخابية تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية، ولكنهم رصدوا قيام عدد من المرشحين على المقاعد الفردية بكسر الصمت الانتخابي.

وأكد "نجاتي" أن عددًا من المتابعين التابعين لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمحافظات، لم يرصدوا أى مخالفات تعوق سير العملية الانتخابية، وأن عملية التصويت تتم وفقًا للإجراءات الاحترازية، مشيرين إلى أنهم رصدوا إقبالًا واسعًا من قبل الشباب.

وأشار إلى أن المتابعين أكدوا عدم رصدهم مخالفات انتخابية، ورصدوا قيام مرشحي الفردي بكسر الصمت الانتخابي أمام اللجان، كما رصد المتابعون تأخير فتح اللجان بشكل محدود فى محافظة القاهرة.

وتابع: هناك شكوى متكررة بالموقع الفني للهيئة الوطنية للانتخابات، حول معرفة اللجنة الانتخابية، وننصح في التنسيقية بمعرفة رقم اللجنة الانتخابية بإرسال رسالة على رقم 5151.

موضوعات متعلقة

تطورات الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى بعد إصابتها بكورونا

الإعدام لربة منزل قتلت نجل زوجها والمشدد 15 عامًا للأب

وزيرة الصحة: القاهرة والإسكندرية والجيزة الأعلى إصابة بكورونا

سيارة «تريلا» تتسبب في سقوط كوبري بالإسكندرية

الصور

image description

افتتاح مؤتمر «التنمية والبيئة» بمشاركة جامعة غزة في أسيوط

image description

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ حملة التطعيم ضد الطُفيليات (صور)

image description

محافظ أسيوط يعتمد خرائط المخطط الاستراتيجي لمدينة أبنوب

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال محور الهضبة الغربية والطريق الدائري

image description

محافظ دمياط: لا مشاكل في أول أيام انتخابات «النواب»

الأكثر قراءة

الإعدام لربة منزل قتلت نجل زوجها والمشدد 15 عامًا للأب

تنبيه مهم من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن «التابلت»

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على السواحل الشمالية خفيفة بالقاهرة

نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. الرابط وتفاصيل الحصول عليها

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

«C News»: طرح أقنعة قماشية «قاتلة للفيروسات» في فرنسا

إصابة جديدة بأنفلونزا الطيور في اليابان

مواعيد القطارات اليوم الأحد 8-11-2020

عرض لبناني عبر «يوتيوب» لدعم ترميم مسارح متضررة من انفجار بيروت

أيام زمان

«هى ساعتك السودة كام».. حكايات الغيرة بين إسماعيل ياسين وزوجته

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

«آه يابوى».. سر الكلمة التى اشتهرت بها زوزو الحكيم

«حلم بأن فؤاد سيكون ملكًا على مصر» سر أول وجه على الجنيه المصرى

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك أنت (3)
ماجد حبته
التصويت المبكر.. والنتيجة المتأخرة
د.أحمد الخميسى
روبرت فيسك.. وداعًا
بسنت حسن
سيدة نساء الشرق
المزيد

الثقافة

ثقافة الإسكندرية تناقش رواية «حب عتيق» (صور)

استكمال فعاليات ورشة «تصنيف وفهرسة المكتبات»

انطلاق فعاليات مشروع «أهل مصر» لأطفال شمال سيناء والقاهرة

إسماعيل غزالي مُتسكعًا مع القطط في مدينة «الأرخبيل»