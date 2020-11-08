وسط تشديدات أمنية.. قاتل طالبة أسوان يمثل جريمته

وسط إجراءات أمنية مشددة من ضباط مديرية أمن أسوان، أجرى قاتل الطالبة ''خ. م. ف''، تمثيل جريمته داخل الخور الموجود بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان.حيث شمل تمثيل الجريمة شرح القاتل ''ر. ي'' لجريمته، وكيف ألقي الطالبة داخل الخور بالمنطقة، مستعينًا بقائد "توك توك" يدعى ''م. م'' في جريمته، ليخفوا الجريمة ولا يكشفها أحد، حيث إنه تم وضع جثة الطالبة داخل كرتونة ورقية ووضع بلاستر بدءًا من فمها حتى قدمها، ما أدى إلى مفارقتها للحياة.وكانت أصدرت نيابة أسوان الكلية برئاسة المستشار محمد رمضان، مساء أمس السبت، حبس قائد التوك توك أحد المتورطين في قتل الطالبة ''خ. م. ف'' البالغة من العمر 22 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.وجاء ذلك بعد العثور على جثة لفتاة مقتولة يتضح من شكلها أنها صغيرة في العمر، ملقاة داخل الخور الموجود بمنطقة الصداقة الجديدة بجوار شرطة الكهرباء بمدينة أسوان، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، لمعاينة الجثة.وتلقى اللواء مصطفي عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بعثور الأهالي على سيدة مقتولة يتضح من شكلها أنها صغيرة في العمر ملقاة داخل الخور الموجود بمنطقة الصداقة الجديدة بجوار شرطة الكهرباء بمدينة أسوان، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، لمعاينة الجثة، وتبين في النهاية أنها للطالبة.