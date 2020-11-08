«تنسيقية الشباب»: سير الانتخابات بصورة طبيعية وعدم رصد خروقات

استعرض أكمل نجاتي، مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير العملية الانتخابية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، من خلال المتابعين من شباب التنسيقية المتواجدين أمام اللجان الانتخابية في الدوائر التي يجري فيها جولة الانتخابات، وذلك عن طريق تقنية «الفيديو كونفرانس».وأكد المتابعون في الدوائر المختلفة، ومنهم في محافظات الغربية، والقاهرة في مناطق الزمالك والقاهرة الجديدة وقصر النيل، والشرقية، وكفرالشيخ- سير العملية الانتخابية بصورة طبيعية وعدم رصد خروقات تؤثر على العملية الانتخابية.وتنعقد غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، داخل مقر التنسيقية بالقاهرة لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام اللجان.وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل في حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.