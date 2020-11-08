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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب في أول تعليق له بعد هزيمته: «هناك شبهة تزوير»

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:27 م
ترامب
ترامب
نيفين أشرف - منار أحمد
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جدد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اتهامه بوجود حالات تزوير في الأصوات الناخبة خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك بعد هزيمته أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لديها تاريخ في مشاكل الانتخابات.

وقال "ترامب"، في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات "تويتر": "يجب أن ننظر إلى الأصوات.. لقد بدأنا للتو في مرحلة الجدولة، ويجب أن ننظر في هذه الادعاءات".

وأضاف: "نحن نرى عددًا من الإقرارات الخطية التي تشير إلى حدوث تزوير للناخبين، ولدينا تاريخ في هذا البلد من مشاكل الانتخابات في ولاية بنسلفانيا".

وتساءل ترامب: "كيف تمت المصادقة على بطاقات الاقتراع؟"، وتابع: "إذا كانت هناك مشكلة في النظام حول المصادقة، فسيؤثر ذلك بشكل خطير على الانتخابات الكاملة، وما يقلقني هو أن لدينا أكثر من مائة مليون بطاقة اقتراع بالبريد في مدن مثل فيلادلفيا وديترويت مع سلسلة طويلة من المشاكل الانتخابية".

وأعلنت وسائل الإعلام الأمريكية، مساء أمس، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد ما يقرب من أربعة أيام من الفرز، إلا أن ترامب لا يزال يصر على أن السباق لم ينته، وصرح بأنه يعمل حاليًا على تشكيل فريق دفاع سيضم أقوى ما لديه من محامين.

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