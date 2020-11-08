كردستان العراق: تسجيل 787 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراقي، اليوم الأحد، عن انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مسجلة 787 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة المنصرمة.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أنه تم تسجيل 21 حالة وفاة و424 حالة شفاء، موضحة أن إجمالي حالات الإصابة بالإقليم وصل إلى 84 ألفًا و163 حالة، وإجمالي الوفيات 2658 حالة.