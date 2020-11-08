تركيا تتجاهل الانتخابات الأمريكية وترفض تهنئة بايدن

أكد موقع "أحوال" التركي، أن الحكومة التركية هنأت غينيا بالانتخابات الرئاسية، وتجاهلت نتائج نظيرتها الأمريكية.وهنأت تركيا ألفا كوندي، الذي فاز رسميًا بالانتخابات الرئاسية في غينيا، أمس السبت، لكن أنقرة التزمت الصمت بشأن جو بايدن بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.ووفقًا للمحللين، من المتوقع أن تخسر تركيا أكثر من معظم الدول الأخرى برئاسة بايدن لأنه من المتوقع أن يشدد موقف الولايات المتحدة ضد التدخلات العسكرية الخارجية للرئيس رجب طيب أردوغان وتعاون أوثق مع روسيا.واستفاد أردوغان من علاقاته الدافئة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لاستعراض عضلاته العسكرية في سوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط ​​وهذا الشهر في ناغورني قره باخ، وسد بعض الثغرات التي خلفها انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة في السنوات الأخيرة.